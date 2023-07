Nach Herzstillstand: LeBrons Sohn Bronny James "in stabilem Zustand"

Nach Herzstillstand: LeBrons Sohn Bronny James "in stabilem Zustand"

Di., 25.07.2023, 22.53 Uhr

Bronny James, ältester Sohn von NBA-Superstar LeBron James, befindet sich nach einem im Training erlittenen Herzstillstand im stabilen Zustand. Dies geht aus einem Statement eines Sprechers der Familie hervor, welches mehrere US-Medien am Dienstag zitierten. Demnach soll Bronny James während einer Einheit am Montag mit seinem College-Basketballteam der University of Southern California zusammengebrochen sein.

Video: Sport