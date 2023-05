Transfersommer in München: Kommt die "Sechserkante"?

Fr., 19.05.2023, 16.24 Uhr

Declan Rice, Casemiro oder vielleicht N'Golo Kante? Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte sich in seiner Kaderplanung trotz aller kursierenden Gerüchte nicht in die Karten schauen lassen. Zunächst soll es den elften deutschen Meistertitel in Serie für die Münchner geben. Bis dahin freut sich der Coach über den Besuch einer Vereinslegende an der Säbener Straße und zeigt sich enttäuscht darüber, dass eine Rückkehr beim Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend wohl nicht umsetzbar sei.

Video: Sport