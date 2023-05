Formel 1 Unwetter: Formel-1-Rennen in Imola am Wochenende abgesagt

Heftige Regenfälle haben in der Region Emilia-Romagna für ein Chaos gesorgt. Das geplante Formel-1-Rennen kann nicht stattfinden.

