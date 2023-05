Dardai mit emotionaler Rede: "Ich bin ein Herthaner"

So., 14.05.2023, 16.24 Uhr

Trainer Pal Dardai hat auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC die Fans auf das bevorstehende Abstiegsfinale eingeschworen. Der Ungar appellierte an die Anhänger und Anhängerinnen der "Alten Dame". Im Moment sei in Berlin "zwar vieles nicht schön", aber die Mannschaft und Fans müssten nun "zusammenhalten". Hertha empfängt am Samstag den direkten Konkurrenten aus Bochum.

