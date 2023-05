NHL: Grubauer und Seattle erzwingen siebtes Spiel

So., 14.05.2023, 10.23 Uhr

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken haben im Play-off-Viertelfinale der NHL ein siebtes Spiel erzwungen. Das Team um den deutschen Goalie gewann sein Heimspiel gegen die Dallas Stars und glich in der Best-of-seven-Serie aus. Die Entscheidung fällt am Montag in Dallas.

