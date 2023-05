Nach Suspendierung: Superstar Messi kehrt in die PSG-Startelf zurück

Fr., 12.05.2023, 18.23 Uhr

Superstar Lionel Messi kehrt nach seiner Suspendierung bei Paris St. Germain am Samstag in die Startelf zurück. Dies bestätigte PSG-Trainer Christophe Galtier vor dem Ligaspiel gegen Ajaccio. Messi war nach seiner nicht genehmigten Reise nach Saudi-Arabien beim französischen Topklub in Ungnade gefallen.

