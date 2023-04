Arbeit statt Gerede: Terzic mit Ansage im Meisterkampf

Do., 27.04.2023, 18.53 Uhr

Edin Terzic hat keine Lust auf großes Gerede. Der Trainer von Tabellenführer Borussia Dortmund will im Kampf um die Meisterschaft lieber wieder an die Arbeit - und mit einem Sieg beim VfL Bochum am Freitag die Bayern unter Druck setzen. Auf der PK erklärte der Coach, wieso ihn manche Fragen der Journalisten wundern.

