Eintracht Braunschweig verpflichtet Ron-Thorben Hoffmann

Nun ist es offiziell: Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verstärkt sich mit Torhüter Ron-Thorben Hoffmann. Der 23-Jährige kommt vom FC Bayern München zu den Löwen. Sein Vertrag gilt bis 2024.

Vollmann glaubt an gute Konkurrenzsituation bei Eintracht Braunschweigs Torhütern

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, sagt zum Hoffmann-Transfer: „Mit Thorben konnten wir einen ehrgeizigen und top ausgebildeten Schlussmann verpflichten, mit der wir die gewünschte Konkurrenzsituation auf der Torwart-Position sichergestellt haben. Mit unserer Torhüter-Konstellation sehen wir uns für die kommende Spielzeit sehr gut aufgestellt.“

Ron-Thorben Hoffmann freut sich darauf, für Eintracht auf dem Platz zu stehen

„Es ist schön, in Braunschweig bei der Eintracht zu sein und endlich loslegen zu können. Ich habe die Mannschaft schon kennengelernt und freue mich sehr darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und die Vorbereitung mit den Jungs zu absolvieren. Ich möchte dabei helfen, dass wir unsere Ziele und unsere Vorhaben gemeinsam erreichen“, so Ron-Thorben Hoffmann bei der Vertragsunterzeichnung.

Der gebürtige Rostocker begann seine Karriere in der Jugend von Hansa Rostock, über Hertha BSC und RB Leipzig fand Hoffmann den Weg in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München. Mit der U23 der Bayern feierte er in der Spielzeit 2019/2020 die Drittligameisterschaft, Hoffmann absolvierte dabei 36 Pflichtspiele. Zuletzt sammelte der Schlussmann Auslandserfahrung, mit dem AFC Sunderland konnte er den Aufstieg in die zweitklassige Championship feiern. Auf der Insel hütete er in insgesamt 23 Liga-Partien das Tor.

