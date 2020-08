VfL Wolfsburg hat einen neuen Stürmer: Bartosz Bialek

Der VfL Wolfsburg hat den polnischen Stürmer Bartosz Bialek verpflichtet. Das teilt der Erstligist am Mittwoch mit. Der 18-Jährige kommt vom Erstligisten Zaglebie Lubin und hat bei den Wölfen einen Vierjahres-Vertrag bis 2024 unterzeichnet.

Der Angreifer erzielte in seiner Premierensaison in der polnischen Ekstraklasa, die Lubin auf Rang acht beendete, in 19 Spielen 9 Tore und steuerte weitere vier Vorlagen bei. Bialek ist aktueller U19-Nationalspieler Polens, in bislang vier Länderspielen gelangen ihm zwei Tore.

„Er passt exakt in unsere Philosophie“

„Wir sind sehr froh, mit Bartosz einen sehr talentierten Spieler verpflichtet zu haben, der in der ersten polnischen Liga schon in jungen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat. Er ist jung, erfolgshungrig und passt exakt in unsere Philosophie. Wir sind überzeugt, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung macht und in den kommenden Jahren mit dazu beiträgt, dass wir unsere Ziele erreichen“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Trikot mit der Nummer 21

Bei den Grün-Weißen erhält Bartosz Bialek das Trikot mit der Nummer 21, die er auch in Polen auf dem Rücken trug. „Für mich ist mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, meinen Weg in einer der stärksten Ligen der Welt fortsetzen zu können. Ich werde jetzt versuchen, mich schnellstmöglich in meinem neuen Umfeld einzugewöhnen und meine Mannschaftskameraden kennenzulernen, damit ich mich dann voll und ganz auf den Fußball fokussieren kann.“

red