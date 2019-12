Eintracht unterliegt Meppen

Meppens Deniz Undav (#9) gegen Braunschweigs Danilo Wiebe (#23) während der Fußball-Partie in der 3. Bundesliga am 19. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen am Samstag (14.12.2019) im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eintracht Braunschweig hat im vierten Spiel unter Trainer Marco Antwerpen die erste Niederlage in der dritten Fußball-Liga hinnehmen müssen, nach zuvor zwei Siegen und einem Remis. Vor 17.910 Zuschauern im Eintracht-Stadion unterlag der bis dahin Tabellendritte 1:2 (1:2) gegen den SV Meppen. Das Team von SV-Trainer Christian Neidhardt entführte nicht unverdient drei Punkte. Über weite Strecken waren die Gäste die bessere Mannschaft.

Marco Antwerpen veränderte sein Team im Vergleich zum Spiel in Münster auf drei Positionen. Kevin Goden, Manuel Schwenk und Yari Otto kamen für Benjamin Kessel, Martin Kobylanski und Mike Feigenspan in die Startelf. Doch das taktische Konzept von Eintracht wurde ganz früh umgestoßen. Nach zwei Minuten verletzte sich Spielmacher Bernd Nehrig in einem Zweikampf mit Deniz Undav. Der Eintracht-Kapitän musste ausgewechselt werden, Kobylanski kam für ihn.

Zunächst schien das aber die Gastgeber nicht zu beeindrucken. Nick Proschwitz hatte nach neun Minuten die erste Möglichkeit, vertändelte aber den Ball gegen Marco Komenda. Eine Minute später prüfte Kobylanski Meppens Schlussmann Eric Domaschke mit einem Distanzschuss. Doch danach versiegte der Spielfluss der Hausherren, Meppen fand viel besser in die Partie.

Nach der ersten Ecke der Meppener kam Luka Tankulic zum Kopfball, doch Schwenk rettet auf der Linie.

Und es folgte der erste Auftritt von SV-Torjäger Undav. Eintracht verteidigte zögerlich und der frühere Braunschweiger nahm Maß und zirkelte den Ball nach 16 Minuten aus 20 Metern unhaltbar für Jasmin Fejzic in den Torwinkel zum 0:1. Eintracht versuchte, schnell zurückzuschlagen. Zunächst scheiterte Schwenk an Domaschke (22.). Nur eine Minute darauf glückte der Ausgleich. Eine scharfe Flanke von Goden wehrte der Meppener Torhüter nach vorne ab, Schwenk war zur Stelle und schoss zum 1:1 ein.

Doch auch der Treffer brachte keine Stabilität ins Eintracht-Spiel. Viele Fehlpässe und leichte Ballverluste brachten Meppen immer wieder gut ins Spiel. Und die Emsländer zeigten, warum sie seit sieben Spielen nicht besiegt wurden. Ballsicher und kompakt stellten sie Eintracht vor mehr Probleme als es dem Tabellendritten lieb sein durfte. So scheiterte Tankulic (27.) freistehend an Fejzic. Marius Kleinsorge verfehlte acht Minuten später das Eintracht-Tor nur um Zentimeter, ebenso Undav 60 Sekunden darauf. Doch dann ließ der Meppener Topschütze seinen zweiten Streich folgen. Otto ließ sich auf der linken Seite von Kleinsorge vernaschen und dessen Flanke nutzte Undav zu seinem zwölften Saisontreffer (40.). Meppen war zu diesem Zeitpunkt das deutlich bessere Team. Eintracht taumelte in die Pause und hätte Fejzic nicht unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff einen Schuss von Valdet Rama entschärft, wäre der Rückstand noch deutlicher ausgefallen.

In der Halbzeit reagierte Antwerpen brachte für den schwachen Goden den etatmäßigen Rechtsverteidiger Kessel. Besser wurde das Eintracht-Spiel dadurch aber zunächst nicht. Meppen kontrollierte das Geschehen und setzte gegen harmlose Gastgeber auf Konter. So musste Niko Kijewski nach 63 Minuten in höchster Not gegen Kleinsorge retten.

Eine Minute später nahm Antwerpen seine dritte Wechselmöglichkeit wahr. Feigenspan kam für Kobylanski – eine deutliche Ansage an den Mittelfeldspieler.

Eintracht kämpfte, versuchte Druck auf das Meppener Tor aufzubauen die Passqualität blieb weiter schwach. Chancen blieben so Mangelware. Meppen verteidigte geschickt, ließ kaum noch Möglichkeiten der Braunschweiger zu. Der vermeintliche Ausgleich durch Schwenk (81.) wurde zu Recht von Schiedsrichter Lasse Koslowski wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Bär scheiterte in der Nachspielzeit an Domaschke.