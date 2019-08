Eintracht Braunschweig überrennt die Kickers

Eintracht Braunschweig bleibt in der Erfolgsspur. Am Ende deutlich mit 5:2 (2:2) bezwang der Fußball-Drittligist den FC Würzburger Kickers und kletterte an die Tabellenspitze. „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey...“ schallte es am Samstagnachmittag durch das Eintracht-Stadion. Und nach der...