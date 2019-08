Fürstner fehlt Eintracht Braunschweig mehrere Monate

Für Stephan Fürstner ist die Hinserie in der 3. Fußball-Liga frühzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison noch keinen Einsatz in der Liga absolvierte, weil er sich vor dem Auftakt einer Ohrenoperation unterziehen musste, fällt wegen eines Muskelteilabrisses im linken...