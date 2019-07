Eintracht Braunschweig trennt sich von Jonas Thorsen

Jonas Thorsen kehrt in seine Heimat zurück.

Braunschweig. Der Vertrag des Dänen wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dafür wurde der Kontrakt mit Yannik Bangsow verlängert.

Jonas Thorsen verlässt Eintracht Braunschweig und kehrt in seine Heimat zum dänischen Erstligisten AC Horsens zurück. Der bis zum 30. Juni 2020 laufende Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Leider haben der Zeitpunkt und Verein bei Jonas und der Eintracht nicht zusammen gepasst. Seine fußballerischen und menschlichen Qualitäten stehen dabei völlig außer Frage. Ich denke, wir haben mit der Rückkehr zu seinem Heimatverein für alle Seiten die beste Lösung gefunden. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute“, wird Sportdirektor Peter Vollmann in einer Mitteilung zitiert.

Eintracht verlängert mit Bangsow

Gleichzeitig wurde ein weiterer Vertrag verlängert. Torhüter Yannik Bangsow verlängert seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. „Nach vier ereignisreichen Jahren bei der Eintracht mit dem Gewinn des A-Jugend-DFB-Pokals und dem Last-Minute Klassenerhalt der letzten Saison bin ich glücklich, meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert zu haben. Die Stadt Braunschweig und ihr Verein mit seinen großartigen Fans sind mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen und zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich freue mich, hier die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen“, wird Bangsow in der Mitteilung zitiert. ts