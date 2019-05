FIFA kürt erstmals auch beste Torhüterin und Frauen-Weltauswahl

Der Fußball-Weltverband FIFA wird bei der Wahl der weltbesten Fußballer erstmals auch die Torhüterin des Jahres küren. Zudem soll analog zur besten Männer-Elf bei der Zeremonie am 23. September in der Mailänder Scala auch eine Frauen-Auswahl verkündet werden. Das teilte die FIFA am Montag mit. Damit gibt es bei der FIFA-Gala erstmals insgesamt elf Auszeichnungskategorien.

FIFA Weltfußballer ist der wichtigste Titel

Wichtigster Titel ist der sogenannte The Best FIFA Men’s Player für den weltbesten Fußballer des Jahres. Bei dieser Wahl hatte sich im Vorjahr Kroatiens Vize-Weltmeister Luka Modric durchgesetzt und die jahrelange Vorherrschaft von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beendet. dpa