Marie Gülich rockt die Lindenhalle

Die Endrunde der Europameisterschaft 2019 konnten Deutschlands Basketballerinnen nicht mehr erreichen – was sonst noch möglich war, haben sie am Mittwochabend in Wolfenbüttel geliefert. Mit einem souveränen 78:52 (41:30)-Erfolg gegen die Schweiz feierten sie einen versöhnlichen Abschluss der...