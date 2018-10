U17 des VfL schlägt TeBe Berlin 3:1

Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg bleiben in der B-Junioren-Bundesliga dem Tabellenführer Hertha BSC Berlin auf den Fersen. 3:1 besiegt das Team von Steffen Brauer Tennis Borussia Berlin. Bereits in der 13. Minute erzielte Nathan-Rafael Wahlig die Führung für den VfL. Er hatte einen Rückpass des Gegners erlaufen und eiskalt vollstreckt. Danach kam jedoch Berlin besser ins Spiel. „Bis zur Halbzeit war es dann eine offene Partie, in der wir im letzten Drittel etwas zu umständlich oder ungenau agierten“, befand Brauer. Ein Sonntagsschuss vom Berliner Kaan Tüysüz führte zum 1:1-Ausgleich (41.). Die eingewechselten Arbnor Abazaj (59.) und Tom-Luca Winter (77.) sorgten mit ihren Treffern jedoch für den Sieg. „Die Einwechslungen haben noch einmal weitere Mentalität auf den Platz gebracht und zudem bewiesen wir dadurch heute ein glückliches Händchen“, so Brauer. „Am Ende war es ein verdienter Sieg, der aber schwer erarbeitet war. Tennis Borussia Berlin war der erwartet schwere Gegner“, resümierte Brauer.

VfL Wolfsburg U17: Schulze – Pereira da Silva, Lang, Beifus, Weimann – Hofmann, D. Vukancic (80. Jojkic) – Stoye (51. Abazaj), Wahlig (74. Winter), Friederichs – Burmeister (67. Hecker).