Gefeuerter Hinds sendet Lebenszeichen

Am Donnerstag hatte es der VfL Wolfsburg offiziell verkündet: die außerordentliche Kündigung für Kaylen Hinds. Der junge Engländer hatte zuvor wochenlang und ohne nachvollziehbare Entschuldigung gefehlt, auch in den Tagen danach tauchte er ab. Nun hat sich der 20-Jährige in einem sozialen Netzwerk...