Verlieren verboten für die Lions

Braunschweig. Wenn am letzten Spieltag die beiden punktgleichen Erstplatzierten aufeinandertreffen, dann landet der Verlierer wo? Auf Platz zwei? Diesmal falsch! Er wird Dritter. Weil es so eng ist an der Spitze. Und weil bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt. Zudem ist völlig offen, wie...