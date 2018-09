Premiere, Comeback und ein überraschender Besuch beim Lions-Team

Mit hängenden Köpfen ist kein einziger Lions-Spieler vom Platz gegangen. Dazu gab es auch keinen Grund. Obwohl die Braunschweiger Footballer beim 22:14-Erfolg am Samstag in Kiel gegen die Baltic Hurricanes in ihrer Gesamtleistung nicht allerhöchsten Ansprüchen, also auch nicht ihren eigenen,...