Scheitern verboten für die Lions

Für einige Football-Teams geht die Saison in der Bundesliga an diesem Wochenende schon zu Ende. Für andere geht es jetzt erst richtig los. „Wir müssen zweimal gewinnen, wenn wir Nordmeister werden wollen“, weiß Lions-Cheftrainer Troy Tomlin. Also am Samstag in Kiel und nächsten Sonntag im Spiel...