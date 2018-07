Das sind die Anführer der Eintracht

Der Umbruch war kolossal. Nur noch sieben Spieler blieben bei Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig, die auch in der Abstiegssaison schon dem Profi-Aufgebot angehörten. 21 Neuzugänge und Aufrücker aus dem eigenen Nachwuchs hat Trainer Henrik Pedersen in der Vorbereitung in Kader gehabt....