Dennis Schröder freut sich auf sein Comeback in Braunschweig

Dennis Schröder steht in den Startlöchern: Am Freitag nächster Woche will der Basketball-Star das Nationalteam in seiner Heimatstadt Braunschweig zum fünften Sieg in der WM-Qualifikation führen. Foto: Foto: Berney Ardov/ / dpa