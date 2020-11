Sagen ranken sich um vieles im Harz. Und auch die Entstehung der Teufelsmauer an dessen Nordrand zwischen Blankenburg und Ballenstedt hat ihre eigene Entstehungslegenden. Eine der geläufigsten: Gott und Teufel stritten einst um die Macht auf der Erde.

Sie wollten sich das Land aufteilen, wenn der Teufel in nur einer Nacht bis zum ersten Hahnenschrei eine Mauer zwischen Harz und Harzvorland errichten würde. Doch schon kurz vor Sonnenaufgang war eine Magd mit ihrem Hahn auf dem Weg zum Markt. Als der Teufel den Hahnenschrei hörte, zerschlug er die Mauer vor lauter Wut. Die Überreste sind heute als Teufelsmauer sichtbar.

Anziehungspunkt für Familien mit Kindern

Und sie sind nicht nur sichtbar, sondern auch begehbar. Die Wanderrouten auf dem vielfach verschlungenen Pfad sind für viele Harztouristen und Ausflügler ein Anziehungspunkt. Auch für Familien mit Kindern bietet sich eine Tour an, weil Forststraßen und eintönige Bergwege die Kleinen eher langweilen. Allerdings: Je nach Alter sollte genau ausgewählt werden. Eine Option: der rund 4,5 Kilometer lange Kleine Rundweg ab Blankenburg. Aber so oder so: Festes Schuhwerk ist stets Pflicht.

Gerade in dieser Jahreszeit hat der Weg nämlich seine Tücken. Häufig geht es auf und ab. Aus dem Boden hervorragendes Wurzelgeflecht oder größere Steine können auf dem Nordhangweg, vom Herbstlaub verdeckt, schnell zur Stolperfalle werden.

80 Millionen Jahre alt

Interessant ist dieser Teil der Strecke allemal. Der Weg schlängelt sich, ab und zu gilt es Bäume zu umkurven. Links der Ausblick auf Blankenburg, rechts die Felsen. Sie bestehen aus Sandsteinschichten, die– rein geologisch erklärt – vor gut 80 Millionen Jahren durch die Herausbildung des Harzes nach oben gestiegen sind. Durch Absenkungen und Verwerfungen wurde eine ursprünglich horizontal liegende Schicht in eine senkrechte Lage geschoben.

So führt der Kleine Rundweg bis zu den Überresten der Heidelbergwarte, die im 13. Jahrhundert angelegt wurde. Wozu die in den Fels gehauene Räumlichkeit einst diente, ist nicht geklärt. Durch schmale Felsspalten hindurch geht es hier weiter, über den Kamm zurück bis zum Großvaterfelsen. Wer dort hinauf will, braucht nicht nur festes Schuhwerk, sondern auch etwas Klettertalent und Mut. Auf dem Plateau angekommen wird man jedoch mit einem herrlichen Blick über Blankenburg und auf das dortige Schloss belohnt. Der Felsen ist mit 332 Metern über dem Meeresspiegel die höchste Erhebung der Teufelsmauer.

Einstieg mit dem Kleinen Rundweg

Wer sich auf den Kleinen Rundweg beschränkt, für den endet hier der Ausflug. Aber die Teufelsmauer bietet noch viele weitere Touren. Auf dem Großen Rundweg sind Wanderer etwa zweieinhalb Stunden unterwegs. Sie führt Richtung Timmenrode, wo es eine besondere Gesteinsformation zu sehen gibt: das Hamburger Wappen. Hintergrund der Namensgebung: Die Turm-Silhouette erinnert an das Wappen der Hansestadt. Aber natürlich lassen sich auch ganz andere Startpunkte als Blankenburg wählen. Zwischen Weddersleben und Warnstedt befindet sich der wohl markanteste Teil der Sandsteinerhebungen. Auf einer Länge von zwei Kilometern sind hier mit dem Königstein, den Mittelsteinen und den Papensteinen gleich drei besonders auffällige Formationen zu entdecken.

Als „merkwürdig schön“ bezeichnete Johann Wolfgang von Goethe die Formationen der Teufelsmauer, nachdem er im Jahr 1784 dort unterwegs gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt war die Felsenlandschaft noch gefährdet. Denn Sandstein war damals als Baumaterial sehr gefragt.

Erst als der Quedlinburger Landrat knapp 70 Jahre später den Abschnitt bei Weddersleben unter Schutz stellte und damit praktisch das älteste Naturschutzgebiet Deutschlands schuf, war der Fortbestand gesichert.