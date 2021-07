Eltern demonstrieren gegen langen Schulweg

Lebenstedt. Lebenstedter Kinder sollen in Gebhardshagen zur Schule gehen. Der Bildungsausschuss verweist eine Entscheidung in den Rat.

Eine Gruppe Eltern mit ihren Kindern hat sich am Dienstag vor der Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses vor dem Rathaus versammelt. Sie wollten ihren Unmut kundtun, dass 71 Kinder aus Lebenstedt wohl im nächsten Schuljahr in Gebhardshagen eingeschult werden müssen, Geschwisterkinder unterschiedliche Schulen besuchen müssten, die Transportwege länger würden. Die Eltern durften Fragen stellen, und am Ende verwies der Ausschuss den Punkt auf Antrag von Elke Streckfuß (SPD) als beraten in den Rat, ohne ein Votum zu fällen. Die Diskussion zuvor war allerdings lebhaft.

Sozialdezernent verspricht Diskussionsveranstaltung

Sozialdezernent Dirk Härdrich erklärte die Situation, um eine Versachlichung der Diskussion zu erreichen, wie er sagte. 2019 sei die Schulentwicklungsplanung ausgesetzt worden, die Schülerzahlen seien aber entgegen aller Prognosen auch aufgrund des Flüchtlingszuzugs angestiegen. Dazu kommen so genannte Flexikinder, die später eingeschult werden sowie gerade im Coronajahr Kinder, die aufgrund von Lerndefiziten das Jahr wiederholen, und Kinder mit Integrationsbedarf. Da mache die Schülerzahl schwer planbar. Für das kommende Schuljahr ist die Kapazität in den Grundschulen jedenfalls nicht ausreichend. Härdrich versprach den Eltern eine kurzfristige Diskussionsveranstaltung, um Details zu klären.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Coronavirus in Salzgitter und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Salzgitter und in unserer Region: Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Die Vorlage im Bildungsausschuss sieht unter anderem als kurzfristige Lösung eine dreizügige Außenstelle für die Grundschule Am Sonnenberg befristet für ein Jahr im Pavillon der Realschule Gebhardshagen vor, den Einsatz von Schulbussen zur Beförderung der Erstklässler, die Anpassung von Schulbezirken, eine neue vierzügige, temporäre Grundschule am Standort der Pestalozzischule mit Fertigmodulen, eine AG Schulentwicklungsplanung mit Vertretern aus Schule, Politik, Verwaltung, Stadtelternrat sowie die Wiederaufnahme der Schulentwicklungsplanung.

Streckfuß und Bürger kritisieren Verwaltung

Elke Streckfuß betonte, die SPD-Fraktion habe seit Jahren darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Anstiege Engpässe geben werde und der Pavillon-Vorschlag wie weitere Lösungsvorschläge von ihnen kämen. „Das wurde nicht umgesetzt, und es gibt keinen Plan B“, kritisierte sie die Verwaltung. Sie kündigte weitere Änderungsanträge an. Auch Marcel Bürger (Grüne) meinte: „Das ist verpennt worden!“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Ralf Ludwig, der nicht mehr die FDP vertritt, wandte sich gegen die maximale Transportdauer von 90 Minuten hin und zurück, gerade angesichts der Pandemie. Selahettin Ince (Linke) pflichtete bei und verwies unter Applaus von den Rängen auf das Motto „Kinder und Familien fördern“ der Stadt, zudem forderte er, andere Schul-Gebäude in Lebenstedt zu prüfen. Nuno da Silva (CDU) zeigte Verständnis für Elternärger, wenn Geschwisterkinder auf unterschiedliche Schulen gehen müssten. „Da muss man eine individuelle Lösung finden!“ Schulelternratsvertreter Karl-Julius Meyer wies darauf hin, dass von 31 Stadtteilen in Salzgitter 20 keine Grundschulen mehr hätten und daher viele Kinder auf den Bus angewiesen seien. Er appellierte an die Eltern, sich auf dieses eine Jahr einzulassen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de