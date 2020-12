Schloss an Toren auf Lebenstedter Sportplatz zerstört

Die Tat ereignete sich an der Straße An der Windmühle.

Nach Zerstörungen auf einem Sportplatz in Lebenstedt an der Straße An der Windmühle im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag, 10. Dezember, 11 Uhr, und vergangenem Montag, 14. Dezember, 13.30 Uhr, ermittelt die Polizei. Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang über einen Zaun des Sportplatzes und beschädigten im weiteren Tatverlauf die Schließvorrichtung für zwei ineinander verschlossene Fußballtore, heißt es im Polizeibericht. Es sei Sachschaden in Höhe von 600 Euro entstanden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05341) 18970.

red