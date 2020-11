Schleiereulen sind in Salzgitter nicht selten. Das ist eine gute Nachricht, findet Axel Sandvoß vom Nabu, der selbst nicht ganz unschuldig daran ist. Der Nabu selbst hat nämlich Brutkisten für die Vögel aufgestellt. Und die werden eifrig genutzt.

Über 50 Kisten zum Nisten hat der Nabu aufgestellt

Seit 1984 gibt es im Nabu eine AG Schleiereulenschutz, die Sandvoß, auch Eulen-Axel genannt, gegründet hat. Seitdem, erzählt er, wurden die Kisten aufgehängt. Das war notwendig, weil zum Beispiel viele Kirchengemeinden ihre Türme zugemacht haben. Dort nisteten aber auch Schleiereulen, die diese Möglichkeit dadurch verloren. Über 50 Kisten gibt es inzwischen, die der Nabu auch zum Teil im Umland aufgestellt hat. Dank solcher Aktionen, sagt Eulen-Axel, „ist die Schleiereule nicht mehr gefährdet.“

Auch Turmfalken und Dohlen nisten dort

Die Kisten werden allerdings auch von Turmfalken genutzt, die dort brüten. Auch Dohlen lassen sich hier gerne nieder, die erst in den letzten Jahren den Salzgitterraum wieder entdeckt haben, sagt Sandvoß. Allerdings suchen auch Marder die Kisten gerne auf auf der Suche nach Eiern oder Jungtieren. Deshalb müssen die Kisten noch mardersicher gemacht werden und regelmäßig gereinigt. Die Kisten besitzen auch Zugfalltüren, so können die Vogelschützer sich die Ringe ansehen und zum Beispiel feststellen, ob Paare beieinander bleiben oder die Kiste wechseln. Und dass eine in Salzgitter gefundene Waldohreule aus Lettland stammt.

Ring-Netzwerk funktioniert europaweit

Seit 2001 werden die Schleiereulen in Salzgitter beringt, und zwar junge wie alte. Das bietet die Möglichkeit, Routen zu verfolgen, aber auch andere Verhaltensweisen zu dokumentieren. Die Daten werden bei der Vogelschutzwarte Helgoland zusammengetragen und an die jeweiligen Beringer gemeldet, wenn es etwa einen Eulenfund gibt, so dass die Informationen zu einer Schleiereule dort landen, wo das Tier zuhause ist (Beringung 2019: 63 Jungvögel, 11 Altvögel). Das Netzwerk funktioniert europaweit.

Warmer Winter bedeutet viele Mäuse

Dass es den Schleiereulen derzeit gut geht, liegt auch daran, dass es keine kalten oder schneereichen Winter gab. „Das bedeutet: viele Mäuse“, weiß Sandvoß. Denn Schleiereulen fressen ausschließlich Mäuse. Viel Nahrung bedeutet auch viele Eier und damit viele Junge. So gab es in diesem Jahr 10 Erstbruten, zwei Zweitbruten (zweite Brut eines Tieres – nachzuweisen durch die Beringung) und vier Spätbruten (Brut spät im Jahr), also 16 Bruten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt zehn Bruten. „Das Nistplatzangebot ist konsequent gut“, urteilt Sandvoß. „Wenn etwas Einfluss hat auf die Bruten, dann muss es also die Nahrung sein.“

Nistkiste schützt das Gebäude

„Die Eulen machen ihren Dreck im Kasten“, wirbt Sandvoß zudem für die Nabu-Einrichtung, so bleiben die Scheune, der Kirchturm, in dem sich die Gebäudebrüter niederlassen, sauber. Schleiereulen, erzählt Sandvoß, können sich kein Depotfett anfressen. Und harte Winter dezimieren den Bestand dann gleich massiv: wenn Schnee liegt, sehen sie die Mäuse nicht, bei Dauerregen hören sie sie nicht. Zudem: Frisst eine Eule gar eine vergiftete Maus, wird auch die Eule wahrscheinlich nicht überleben.

Die Population schwankt natürlicherweise sehr stark

„Eine Eule braucht drei bis vier Mäuse pro Nacht“, betont Eulen-Axel. Die Population schwanke natürlicherweise sehr stark. Was hilft: Die Scheunen auflassen. Die Eulen fangen die Mäuse und müssen nicht einmal raus dafür. Interessant ist: Im Süden Salzgitters gibt es laut Sandvoß derzeit gar keine Bruten, trotz vorhandener Kisten. Woran das liegt, kann sich auch Eulen-Axel nicht erklären.