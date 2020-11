Feuer bei Deumu – Schacht Konrad AG fordert Aus für Endlagerpläne

Auch am Abend brennt das Feuer auf dem Gelände der Flachstahl weiter.

Einen Tag nach dem Brand bei der Deumu meldet sich die AG Schacht Konrad mit einer eindringlichen Warnung zu Wort. „Dieser zweite Großbrand in diesem Jahr in unmittelbarer Nähe des geplanten Einlagerungsschachtes Konrad 2 macht wieder einmal überdeutlich, wie absurd und verantwortungslos es ist, ein Atommülllager mitten in einem Industriegebiet neben Störfallbetrieben errichten zu wollen“, sagte Ludwig Wasmus, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft.

Wasmus: Gefahren bislang nicht untersucht Die Gefahren, die sich aus der Nähe des Atommüllprojektes zu den Großbetrieben mit ihren sich dynamisch entwickelnden Produktionsprozessen ergäben, seien bisher nicht untersucht worden, warnte er. Wasmus erinnerte daran, dass sich derzeit in dem Gebiet viel entwickelt – von der Batteriefabrik über Wasserstofftechnologie-Vorhaben. „Es zeigt, wie schlecht gewählt der Standort ist“, sagte er mit Blick auf das Endlager. Die Arbeitsgemeinschaft fordert deshalb, das Projekt Schacht Konrad zu stoppen. Wasmus sieht eine Gefährdung nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Arbeitsplätze, wie er betonte. Bei Lösch- und Kühlarbeiten entstand ebenfalls Rauch Die Feuerwehr hatte am Freitagmorgen letzte Lösch- und auch Kühlarbeiten vorgenommen, das Brandgut wurde auseinandergezogen und nach und nach abgelöscht. Auch dabei entstand noch Rauch, deshalb blieb die Warnstufe zunächst noch bestehen. Um 4 Uhr hat die Feuerwehr laut Sprecher Marcus Spiller den Brandort an die Werkfeuerwehr übergeben. Bei der Salzgitter AG kam es angesichts des Brandes zumindest nicht zur Störung der Roheisen- und Stahlproduktion, wie ein Sprecher versicherte. Ursache ist noch unbekannt Zur Ursache für das Großfeuer könne man immer noch nichts sagen, sie werde weiter untersucht, hieß es vom Unternehmen. Gebrannt haben vermutlich in erster Linie Kunststoffbestandteile, die auf dem Gelände der Deumu lagern. Die Eisenbestrandteile des verbrannten Schrotts würden weiterverwertet, betonte der Unternehmens-Sprecher. Nach den Messungen der Feuerwehr hat es keine Gefährdung der Bevölkerung durch Schadstoffe gegeben, auch wenn die gewaltigen grauen Rauchwolken dramatisch aussahen. Auch verletzt wurde niemand. Metallschrott brannte auf 800 Quadratmetern Gegen Mittag war am Donnerstag der Brand auf dem Gelände der Salzgitter Flachstahl, auf dem Schrottplatz der Deumu, ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrleute – Freiwillige und Berufsfeuerwehr – samt THW, das für Ausleuchtung und logistische Versorgung sorgte, und eigener Werkfeuerwehr bekamen den Brand unter Kontrolle. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung musste mit Wasserwerfern gelöscht werden, wie der Feuerwehrsprecher schilderte. Es brannte Metallschrott auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern. „Es besteht keine Gefahr für die umliegende Nachbarschaft“, betonte der Unternehmenssprecher auch am Freitag.