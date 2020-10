Täter stehlen Geräte und Bargeld aus Kita in Salzgitter

Zwei Digital-Kameras, ein Laptop und Bargeld. Das ist die Beute von bislang unbekannten Tätern, die laut Polizei in eine Kindertagesstätte in Barum eingebrochen sind. Der Einbruch fand zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30, statt, heißt es weiter in der Mitteilung.

Täter hebeln Eingangstür auf

Dabei hebelten die Täter die Eingangstür zur Kindertagesstätte in der Werkstraße auf und verschafften sich so zutritt. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei allerdings noch keine Angaben machen. Zeugen oder Bürger mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter (05341) 18970 mit der Polizei in Verbindung setzen.

red