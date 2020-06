Ladendieb verletzt in Lebenstedt einen Polizisten

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 9. Juni, kurz nach 17 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Straße In den Blumentriften in Lebenstedt ermittelt die Polizei. Nach bisherigem Sachstand war ein 30-Jähriger beim Diebstahl von Hygiene- und Konsumartikeln von einer Zeugin beobachtet worden. Als der Mann von ihr auf die Tat angesprochen wurde, soll er ihr in beleidigender Weise den Mittelfinger entgegengestreckt und sie zudem angespuckt haben, so die Polizei.

Der Täter konnte von der Polizei in der Nähe angetroffen werden. Bei der Festnahme des Mannes leistete dieser erheblichen Widerstand gegenüber den Beamten. Durch gezielte Angriffe des Täters wurde mindestens ein Beamter verletzt. Die Beamten nahmen den Täter in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Für die Polizei war auch in diesem Fall erkennbar, dass unbeteiligte Passanten die Festnahme des Mannes und den Polizeieinsatz gefilmt hatten.