38 mit Lebensmitteln prall gefüllte Einkaufstaschen übergab Frank Kirschke, Präsident des Lions-Clubs Salzgitter, gemeinsam mit seiner Frau Andrea der Salzgitter-Tafel in Bruchmachtersen. Konserven, Nudeln, Obst und Co. wurden von den Mitgliedern des Lions-Clubs gespendet. „Das ist die größte Lebensmittel-Spende in diesem Jahr“, freute sich Ida Naumov, 2. Vorsitzende der Salzgitter-Tafel. Nach ihren Angaben versorgt der Verein derzeit täglich 125 Familien mit Lebensmitteln. Daher sei die Spende hoch willkommen. Kirschke berichtete, dass die Mitglieder am Lions-Aktionstag am 9. Mai eigentlich Lebensmittel-Spenden von Kunden vor dem Edeka-Markt in Salzgitter-Bad sammeln wollten. Doch Corona verhinderte die Aktion. „Dass alle Mitglieder sofort bereit waren, selbst zu spenden, unterstreicht unseren Anspruch, Gutes zu tun und zu helfen – und das nicht nur in Krisenzeiten“, sagte er.