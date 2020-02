Kabarett mit Thomas Schreckensberger in Lebenstedt

In der Veranstaltungsreihe K(n)abarett präsentiert das Fredenberg Forum mit Unterstützung der Stadt Salzgitter den Kabarettisten Thomas Schreckensberger in der Begegnungsstätte Brücke am Kurt-Schumacher-Ring 4. Er stellt am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, dort sein neues Programm „Hirn für alle“ vor....