Einbruchsversuch in Lotto-Shop in Lebenstedt scheitert

In eine Lotto-Filiale auf der Reppnerschen Straße in Lebenstedt haben unbekannte Täter am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr durch das Aufhebeln des Rollladens versucht, einzubrechen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch offensichtlich, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei: (05341) 1897 0.