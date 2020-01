Die Polizei hat wegen der handfesten Streitigkeiten am Mittwochabend in Lebenstedt nun Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren sind am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in der Straße „Storchenkamp“ in Lebenstedt in Streit geraten.

Im Laufe dieser Auseinandersetzung kam es nach Polizeiermittlungen zu gegenseitiger Körperverletzung. Außerdem schlug der 26-Jährige die Scheibe der Auto-Fahrertür des Älteren ein.

Die Polizei leitete nun mehrere Ermittlungsverfahren ein – zur Ursache der Streitigkeiten konnte sie jedoch aktuell noch keine Angaben machen.