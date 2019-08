Salzgitter: Täter sprüht Reizgas im Baumarkt – Fünf Verletzte

Der Zwischenfall ereignete sich in einem Baumarkt an der Marienbruchstraße.

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einem Baumarkt an der Marienbruchstraße in Lebenstedt Reizgas versprüht und ist anschließend geflüchtet. Zeugenberichte und Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann ein Pfefferspray aus einer Auslage genommen und damit um sich gesprüht habe. Hierdurch wurden mindestens fünf Personen verletzt, zwei davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, so Polizeisprecher Matthias Pintak.

Alle klagten demnach über Reizungen der Atemwege und der Augen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen habe der Täter unerkannt entkommen können. Eine Beschreibung des Mannes könne nicht abgegeben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sei eingeleitet worden.