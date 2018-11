Autofront mit Feuer beschädigt

Unbekannte haben ein Auto in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, im Sinterweg beschädigt. Als der 54-jähriger Besitzer am Samstag Mittag den BMW in Betrieb nehmen wollte, musste er Beschädigungen an der Fahrzeugfront feststellen. Ein Scheinwerfer und Teile der Stoßstange waren offensichtlich geschmolzen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

