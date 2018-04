Salzgitter ehrt Sportmeister 2017

„Tue Gutes und rede darüber“, meinte Oberbürgermeister Frank Klingebiel in seiner Eröffnungsrede. Und genau das taten Salzgitters Stadtoberhaupt sowie die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) bei der Ehrung der Sportmeister, die im großen Saal des Hotels am See einen feierlichen Rahmen...