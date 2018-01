12-Jährige in Thiede erlitt einen Lungendurchschuss

Was für ein Albtraum in der Silvesternacht: Nach dem im Stadtteil Thiede im Bereich der Diesterwegstraße zum Jahreswechsel Schüsse fielen, musste eine 12-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Anwohner zeigten sich geschockt. Ein Nachbar leistete Erste Hilfe. Wie die Bild am...