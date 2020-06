Grüner Pfeil reloaded

Ach ja, der Grüne Pfeil. Ein Leser meldete sich nun zu Wort und meinte, mein Spott über das Doppelding am BfS sei unangebracht. Es gebe nämlich Situationen, die seien für einen Fahrer, der rechts abbiegen will, gefährlich, aber nicht sofort erkennbar. Für diesen Fall gibt es die rote Rechtsabbieger-Ampel. Das sehe ich ein. Die Frage ist aber: Was wäre hier anders, wenn es den Grünen Pfeil nicht gäbe? Man könnte den roten Pfeil ja einfach ausschalten, das wäre quasi wie Grüner Pfeil, bloß ohne Pfeil. Wir bleiben dran.

