STV Ringelheim sammelt 13 Säcke Müll

Der STV Ringelheim hat in jüngster Zeit immer wieder mit Müll und Verunreinigungen auf dem Parkplatz und ums Gelände zu kämpfen. Auch wenn es meist auf dem Vereinsgelände durch Mitglieder schnell beseitigt werde, bleibe der Park doch schmutzig, teilt der Verein mit. Nun aber habe sich der Bauausschuss ein Herz genommen und die Einzelsammler vereint.

Unterstützt wurde der Verein vom Städtischen Reinigungsbetrieb

Der Städtische Reinigungsbetrieb (SRB) Salzgitter stellte demnach Tüten zur Verfügung und übernahm den kostenlosen Abtransport und der STV das Sammeln. Vereinzelt gingen Mitglieder covid-konform durch den Park und entlang der Innerste und sammelten Flaschen, Verpackungen und all die Verunreinigungen auf, heißt es weiter. Insgesamt seien zwölf Mitglieder, über eine Woche verteilt, damit beschäftigt gewesen, die Wege zu reinigen.

13 Müllsäcke und 4 Säcke mit Flaschen

So hätten sich 13 große Beutel Müll angesammelt sowie 4 Säcke mit Flaschen, die separat in den Glascontainern entsorgt worden seien. Auch wenn diese Aktion nicht habe zusammen stattfinden können, hätten doch alle ein gemeinsames Ziel gehabt und seien zumindest so vereint gewesen. Den Spaziergängern, Haustierbesitzern und Wildtieren werde dieser kleine Beitrag zum Zusammenleben bestimmt gefallen und die kleine Hoffnung bleibe, dass die Sauberkeit zumindest etwas anhalte.

Aufgrund der Pandemie seien weiterhin keine gemeinsamen Aktivitäten im Verein möglich, auch sei zum zweiten Mal in Folge die Aktion „Salzgitter putzt sich“ ausgefallen.

