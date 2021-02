85-jähriger Fahrer wird bei Gustedt schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag um 7.05 Uhr auf der Gustedter Straße in Richtung Gebhardshagen ereignet. Ein 85-jähriger Autofahrer sei aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Brückenpfeiler kollidiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus geflogen werden. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mindestens 3000 Euro.

