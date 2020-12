Ehepaar Möhle aus Salzgitter ist seit 65 Jahren zusammen

Ein ganz besonderes und seltenes Jubiläum feiern heute Anneliese und Werner Möhle aus Salzgitter-Bad. Das Jubelpaar geht zusammen seit mehr als sechs Jahrzehnten durch Dick und Dünn und feiert nach nunmehr 65 Jahren seine Eiserne Hochzeit. Getrübt wird der Tag lediglich durch die Corona-Pandemie, so dass die geplante Feier leider ausfallen muss. Stattdessen steht am 5. Dezember eine gemeinsame Andacht mit erneuter Segnung und im Beisein von Familienmitgliedern (mit Orgelspiel und Abstandsregeln) in der katholischen Christ-Kirche auf dem Programm. Die Eheleute leben seit 1965 in Salzgitter-Bad und wohnten davor in Braunschweig.

Bund fürs Leben in Braunschweig geschlossen Den Bund fürs Leben hat das Ehepaar einst in der Löwenstadt geschlossen. Die Hochzeitsglocken läuteten einen Tag nach der standesamtliches Trauung in der Josef-Kirche. Kennengelernt haben sich die 96-Jährige und der 94-Jährige bei einem Besuch von Bekannten. „Hier war meine Frau als Kinderpflegerin tätig. Ich war sofort begeistert und sie ebenfalls. Aus anfänglicher Sympathie wurde schließlich die Liebe des Lebens. Die Liebe ist stets gewachsen“, erinnert sich der gelernte Buchhalter gern. Um sich näherzukommen, traf man sich zum Tanz, Spaziergehen und Kaffeetrinken. „Ich hatte damals schon ein Auto, so dass wir kleine Ausflüge in den Harz und die Heide unternehmen konnten. Schnell spürten wir, dass wir auf einer Wellenlänge liegen“, erzählt Werner Möhle, der an seiner Frau vor allem ihre Häuslichkeit, ihren Fleiß und ihre Kochkünste schätzt. „Sie ist einfach ein liebevolles Mädchen“, schwärmt er und blickt liebevoll zu seiner Anneliese, eine gelernte Kinderpflegerin aus Schlesien. Werner Möhle ist ein gebürtiger Braunschweiger. Werner Möhle ist handwerklich unterwegs Auch seine Frau lobt seinen Fleiß und seine Fertigkeit beim Basteln und Erledigen von handwerklichen Dingen. Eine Weihnachtskrippe steht schon in der guten Stube, die er selbst gebaut hat. Zudem ist er ein liebevoller Vater und treu. „Wenn man so viele Jahre verheiratet ist, gibt es keine Einschränkungen, das passt einfach bestens. Wir haben auch nie gestritten und kleine Meinungsverschiedenheiten sind schnell ausgeräumt“, sagt die 96-Jährige. Sie beschreibt ihre Ehe als sehr harmonisch, geprägt von Rücksichtnahme, gegenseitigem Vertrauen und unbedingter Treue. „Das ist die beste Voraussetzung, um gemeinsam durchs Leben zu gehen“, ergänzt sie zufrieden. Beide würden sich nach eigenen Angaben erneut das Jawort geben. Möhles lieben die Berge Gern sind die Eheleute verreist. Ihre Touren führten sie oft in den Bayerischen Wald zum Wandern. „Wir sind 30 Jahre an den gleichen Ort Bodenmais gefahren. Alles mit dem eigenen Auto. Busreisen haben wir nach Österreich, in die Dolomiten oder die Schweiz unternommen. Wir lieben die Berge“, blickt der 94-jährige Handballfreund zurück. Fernsehen gibt es bei den Möhles selten. Eingeschaltet wird dabei, wenn Musiksendungen, Sport (Handball, Fußball, Wintersport) laufen, denn beide sind sportbegeistert. „Krimis schauen wir dagegen nicht“, fügt Anneliese hinzu. Ehepaar ist zufrieden mit ihrer Lebensführung Insgesamt hat das Jubelpaar ein zufriedenes Leben geführt. Man wisse zu schätzen, welch wundervollen Partner man habe. „Wir waren immer für alle da. Und die Kinder geben uns das jetzt zurück, in dem sie uns unter die Arme greifen. Unser Familienleben ist einfach wunderbar“, meint die 96-Jährige. Durch die Einschränkungen durch Corona werde Weihnachten in zwei Schichten gefeiert. Urenkel geboren Ihre große Freude sind die beiden Kinder, wobei die Tochter in Salzgitter-Bad lebt und regelmäßig vorbeischaut und auch schwere Einkäufe erledigt. Hinzu kommen vier Enkel und ein Urenkel, der noch ganz jung ist. „Das wir das noch erleben dürfen, ist ein großes Geschenk“, sagt das Jubelpaar einhellig. Ihr gemeinsames Ziel bleibt die Gnadenhochzeit in fünf Jahren.