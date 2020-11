Drei Altpapiercontainer brannten laut Mitteilung der Polizei am Dienstag um 1.50 Uhr in der Nacht. Das Feuer beschädigte auch einen angrenzenden Glascontainer und die Fassung eines Lagerplatzes. Der Schaden wird auf zirka 2.700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

