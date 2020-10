Unter den Gotteshäusern im Stadtgebiet nimmt die ehemalige St. Nicolai Kirche im einst selbstständigen Dorf Kniestedt eine besondere Stellung ein. Sie wurde nämlich 1985 von einem geistlichen in ein weltliches Gebäude umfunktioniert.

Das genaue Baujahr der Kniestedter Kirche, heute „Kniki“ genannt, lässt sich wie bei vielen anderen Dorfkirchen nicht mehr feststellen. Anzunehmen ist, dass der Turm, der jenem der südlich gelegenen Jakobus-Kirche (heute die Vöppstedter Ruine) ähnelt und das Kirchenschiff, also der Hauptteil des Gebäudes, Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut wurde.

Erste Umbauarbeiten Anfang des 17. Jahrhunderts

Erste Umbauarbeiten erfolgten Anfang des 17. Jahrhunderts und etwa Mitte des 18. Jahrhunderts nach Vergrößerung der Fenster wurde das Gebäude in die heutige Form gebracht.

Ehrentafel für die Gefallenen des ersten Weltkriegs am Nordportal der Kirche um 1930. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Die Kirche besteht aus einem Bruchsteinmauerwerk, das 18,25 mal 9,90 Meter große rechteckige Kirchenschiff ist mit einem Satteldach eingedeckt. Der Kirchturm ist 6 mal 7,10 Meter groß, hat ebenfalls ein quer gelegtes Satteldach.

In der Höhe der Glockenstube befinden sich einige kleine Schallöffnungen. Der Turmeingang an der Westseite wurde im 18. Jahrhundert angelegt. Ein rundbogiges Portal an der Nordseite entstand im Jahre 1609 und ist mit Muscheln, Diamantquadern und einem Löwenkopf geschmückt.

In der Nische dieses inzwischen zugemauerten Portals wurde wenige Jahre nach dem ersten Weltkrieg eine Gedenktafel mit den Namen der insgesamt 30 kniestedter Männer angebracht, die in diesem Kriege ums Leben kamen.

An der südlichen Fassade, zwischen zwei Kirchenfenstern im oberer Bereich, kann man noch sehr gut eine zugemauerte Tür erkennen. Diese Tür diente einst den Herrschaften des nahe gelegenen Gutes als separater Zugang zur Empore. Auf der anderen Kirchenseite zur Straße hin befand sich der Eingang für das Gesinde und den Tagelöhnern.

Viele Sanierungen ab dem 19. Jahrhundert

Anfang des 19. Jahrhunderts machte der schlechte Zustand der Kirche eine umfangreiche Sanierung erforderlich. Die erforderlichen Arbeiten wurden in den Jahren 1814 und 1815 durchgeführt. Die verfallende Adelsprieche wurde entfernt, der Fußboden erhöht und gepflastert und die Kanzel im Altar errichtet.

Die anderen Priechen (gleichbedeutend mit Emporen oder gesonderten Sitzplätzen), die abgesackt waren, wurden wieder instandgesetzt. Außerdem erfolgte eine Änderung des Eingangs zur Kirche, zwei neue

Blick auf die Kniestedter Kirche von Süden in den 1930er Jahren. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Fenster wurden eingebaut und die Bestuhlung wiederhergestellt. 1817 ließ die Kirchengemeinde den Kirchturm ausbessern und schaffte 1824 eine Orgel an, die aber schon 1848 erneuert werden musste.

1898 musste die Orgel für 3.260 Mark nochmals ausgetauscht werden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befand sich auch der Außenputz der Kirche in einem sehr schlechten Zustand. Die Denkmalpflege verfügte am 5. Dezember 1905 eine Freilegung der Bruchsteine und eine Verfugung des Mauerwerks. Am 13. November 1906 erhielt der Kirchenvorstand die Genehmigung ein neues Geläut anzuschaffen.

Die Finanzierung wurde über eine Anleihe sowie über eine Gebührenerhöhung beim Glockenläuten geregelt. Die größere der beiden Glocken wurde 1917 von der Herstellerfirma wieder ausgebaut und zum Einschmelzen der Kriegswirtschaft zugeführt.

In den 1930er Jahren war die Reparatur der Heizung in der Kirche erforderlich. Der damalige Pastor Wissmann musste wegen Verqualmung der Räumlichkeiten den Gottesdienst mehrfach ausfallen lassen.

1937 gehörten etwa 600 Menschen der evangelischen Kirchengemeinde in Kniestedt an. Einige Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges waren es mehr als 10.000.

Kirche war für über 10.000 Mitglieder viel zu klein

Die kleine Kirche, die Platz für 300 Gläubige hatte, war somit viel zu klein. Und so wurde 1953 der Grundstein für ein Gemeindehaus am heutigen Martin-Luther-Platz gelegt, dass bereit 1954 seiner

Die Kniestedter Kirche in den 1960er-Jahren. Foto: Rolf Czauderna / archiv

Bestimmung übergeben werden konnte. In dem neuen Gemeindehaus fanden erheblich mehr Menschen Platz, so dass die Gemeinde mit der Zeit keine Verwendung mehr für den Kirchenbau hatte und die Räumlichkeiten nur noch gelegentlich nutzte. Der „Freitagsabend-Gottesdienst“ wurde im Mai 1971 abgesetzt und die letzte Amtshandlung fand hier am 31. März 1972 statt.

Nachdem das Gotteshaus nach Verbreiterung der Braunschweiger Straße in den Besitz der Stadt Salzgitter überging, wusste lange Zeit niemand so recht etwas damit anzufangen.

In ein Veranstaltungszentrum verwandelt

Kulturell engagierte Einwohner aus dem Süden der Stadt traten schließlich mit dem Vorschlag an die Stadt heran, daraus ein Veranstaltungszentrum zu machen. Einige Zeit später wurden dann, mit Mitteln des Landes Niedersachsen, erforderliche Umbauarbeiten vorgenommen. Es wurden kleinere Anbauten im Außenbereich vorgenommen, die den Charakter des Gebäudes nur unwesentlich veränderten. Die Innenräume wurden grundlegend renoviert.

Nach der Entfernung des Barockaltars, der übrigens sein neues Zuhause in der Dorfkirche von Lesse gefunden hat, kam an der Ostseite der Kirche eine vergitterte Mauernische aus dem 15. Jahrhundert, ein sogenanntes Wandtabernakel, zum Vorschein. Im Jahr 1985 war die die Kirche dann soweit hergerichtet,

Die Kniestedter Kirche um 1925. Foto: Rolf Czauderna / archiv

dass der Wiener Schauspieler Ernst Stankowski den Veranstaltungsreigen in der Kniestedter Kirche eröffnen konnte. Heute ist die Kirche, in der sich vornehmlich der Fachdienst Kultur der Stadt und die Kleinkunstbühne Salzgitter-Bad präsentieren, als überregionales Veranstaltungszentrum nicht mehr wegzudenken. Geboten wird ein ganzjähriges, vielfältiges Programm vor allem in den Sparten Jazz, Blues, Kabarett und Kindertheater. Die ehemalige Kirche bietet, ohne die momentanen Abstandsregeln, Platz für rund 200 Besucher.