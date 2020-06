Angetrunkener Fahrer kommt in Gebhardshagen von Straße ab

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße 21 in Gebhardshagen ereignet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 28-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Lobmachtersen in Richtung Gebhardshagen, befuhr. Aus unbekannten Gründen geriet der PKW ins Schleudern und kam im Graben zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 6000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,8 Promille. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, den Führerschein stellten die Beamten sicher.

