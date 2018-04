Helios soll Ordnungsgeld in Höhe von 135 000 Euro zahlen

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat in einem Zwangsvollstreckungsverfahren ein Ordnungsgeld in Höhe von 135 000 Euro gegen das Helios-Klinikum Salzgitter verhängt – auf Antrag des Krankenhaus-Betriebsrats. Es geht um 27 Fälle aus den Jahren 2014 und 2015, in denen das Unternehmen Beschäftigte kurzfristig aus ihrer Freizeit zurückrief, um Ausfälle zu kompensieren, die etwa durch Krankheit entstanden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, erklärte Gerichtssprecher Lutz Bertram.

Hintergrund der Entscheidung ist laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Jens Havemann eine seit Jahren schwelende Auseinandersetzung mit dem Helios-Konzern um eine ausreichende Personalbesetzung. Das Klinikum selbst wollte sich zum Gerichtsbeschluss nicht äußern. Die Helios-Kette ist größter Krankenhausbetreiber Deutschlands und unterhält in Helmstedt, Gifhorn und Salzgitter Kliniken. Seinen Profit steigere der Konzern auch auf Kosten des Personals, behauptet Verdi.

„Wir verfolgen weiter jeden Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz.“ Gitta Müller, Vorsitzende des Betriebsrats im Helios-Klinikum Salzgitter

Grundlage der aktuellen Entscheidung ist ein Beschluss des Arbeitsgerichts von 2009, schildert der Behördensprecher

Bertram. Damals wurde dem Salzgitteraner Krankenhaus aufgegeben, Beschäftigte in solchen Fällen nicht anders einzusetzen, als zuvor im Dienstplan festgelegt. Dagegen verstieß die Klinik 2014 und 2015 insgesamt 27 Mal. Jeden Fall ahndete das Gericht auf Antrag der Arbeitnehmervertretung nun mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 5000 Euro.

Der Betriebsrat und Verdi beklagen seit Jahren eine aus ihrer Sicht zu dünne Personaldecke und ein fehlendes Ausfallkonzept – etwa mit Springern. Wenn eingeteilte Kräfte plötzlich krank werden, müssten andere aus dem Frei zurückkehren, schildert Verdi-Funktionär Havemann. An dieser Stelle habe der Betriebsrat angesetzt: Denn das Gremium muss Überstunden zustimmen. „Die Entscheidung mit dünner Personaldecke zu fahren, führte zu rechtswidrigen Dienstplanänderungen, die nun gerügt wurden.“ Aus seiner Sicht habe sich am Verhalten des Klinikums „bis heute nichts verändert“. Die Ordnungsgelder seien „erst der Anfang einer Welle, mit der der Betriebsrat nachlegen könnte“, sagt Havemann, Krankenhausexperte bei Verdi in Südost Niedersachsen. In den anstehenden Gesprächen mit dem Betriebsrat könne sich Helios überlegen, „ob das Geld nicht besser in zusätzlichem Personal angelegt ist“, legt Gewerkschafter Havemann dem Unternehmen nahe. In anderen Kliniken habe Helios nach ähnlichen Verfahren seine Praxis in diese Richtung verändert. Gitta Müller, frisch gewählte neue Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung in Salzgitter, erklärt: „Wir verfolgen weiter jeden Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz.“

Laut Helge Engelke, Verbandsdirektor der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, komme es häufiger vor, dass sich ausfallbedingt kurzfristige Dienstplan-Änderungen ergäben. „Wie bei der jüngsten Grippewelle.“ Das könne zu Konflikten führen. „Aber es ist das erste Mal, dass ich von einem Ordnungsgeld höre.“