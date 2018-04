Orchester spielt für Kinder

Salzgitter-Bad Das Göttinger Symphonie Orchester präsentiert am Dienstag, 15. Mai, Benjamin Brittens „The Young Person’s Guide to the Orchestra“. Das Kinderkonzert beginnt um 10.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Das Werk ist – zusammen mit Saint-Saëns’ „Der Karneval...