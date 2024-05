Calbecht. Am Ostfalia-Standort in Calbecht wurden die Absolventen verabschiedet. Für eine unter ihnen war der Tag erst recht besonders.

Bei bestem Wetter und stimmungsvoll begleitet von Live-Musik der Band „Brazzo Brazzone“ wurden am vergangenen Wochenende die Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2023 der Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien am Campus Salzgitter der Ostfalia verabschiedet. Darüber schreibt die Hochschule in einer Pressemitteilung.

Das Audimax war demnach bis auf den letzten Platz gefüllt: Mehr als 160 der gut 500 Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Jahres waren der Einladung zur Abschlussfeier gefolgt und nahmen ihre Bachelor- und Master-Urkunden persönlich in Empfang, heißt es. Per Live-Stream hätten auch diejenigen teilnehmen können, die nicht vor Ort am Campus dabei gewesen seien.

Bei der Abschlussfeier der Ostfalia in Salzgitter wurden auch die besten Arbeiten vorgestellt

In feierlichem Rahmen seien die besten Arbeiten der ehemaligen Studierenden gewürdigt und in Elevator-Pitches vorgestellt worden. Der Dekan, Prof. Dr. Harald Rau, hob der Mitteilung zufolge diesen wichtigen Meilenstein in den akademischen Karrieren der Absolventinnen und Absolventen hervor: „Ich freue mich auf eure Zukunft, ihr seid die Generation, die jetzt das Feld rocken kann.“

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die Ehrung der Absolventin Lea Pflug, die sich in besonderer Weise für die Fakultät und das studentische Miteinander am Campus – unter anderem im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) – eingesetzt hat, wird berichtet. Mit dieser Auszeichnung möchte die Fakultät die Bedeutung von persönlichem Einsatz und sozialer Verantwortung für die studentische Gemeinschaft in besonderer Weise anerkennen, erklärt die Hochschule.

red