Gitter. Die Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl in Salzgitter bietet einen Schnupperkurs Segelfliegen an. Was Anwärter mitbringen müssen.

Wer schon immer wissen wollte, wie es ist Pilot oder Pilotin zu sein, sich für eine Segelflugausbildung interessiert oder einfach flugbegeistert ist, für den oder die gibt es bei der Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl in Gitter ein neues Angebot. Darüber informiert die Luftsportgemeinschaft.

Interessierte ab 14 Jahren dürfen in Salzgitter mitfliegen

Mit der Teilnahme am Schnupperkurs Segelfliegen „Pilot für ein Wochenende“ können Interessierte ab 14 Jahren (Teilnehmende müssen im Jahr des Events das Alter von 14 Jahren erreichen) unverbindlich in den Flugbetrieb reinschnuppern und für fünf Windenstarts auf dem Pilotensitz eines Segelflugzeugs Platz nehmen, heißt es in der Mitteilung. Das Angebot richte sich an Flugbegeisterte jeder Altersgruppe.

Insgesamt werden in diesem Jahr drei Termine angeboten, jeweils das erste Wochenende im Juni, im Juli und im August. Bei schlechtem Wetter könne der Kurs auch auf das folgende Wochenende verschoben werden. Das Angebot beinhaltet dem Verein zufolge eine theoretische Einweisung in den Flugbetrieb und in das Segelflugzeug durch einen erfahrenen Fluglehrer. Anschließend nehmen die Teilnehmenden als Flugschüler am kompletten Flugbetrieb teil und lernen hierbei, sich sicher auf einem Flugplatz zu bewegen sowie die Handgriffe, die am Boden nötig sind, damit ein Segelflugzeug starten und landen kann.

Der Spaß am Segelfliegen soll in Salzgitter im Vordergrund stehen

Das Highlight werden laut Mitteilung die bis zu fünf eigenen Schulungsflüge sein. In einem Schulungsdoppelsitzer nehmen die Teilnehmenden demnach auf dem Pilotensitz Platz, während der Fluglehrer dahinter sitzt und per Doppelsteuer den Schüler unterrichtet. Mit einer motorisierten Seilwinde werde das Flugzeug auf eine Höhe von etwa 350 Meter geschleppt, ab dann gleite das Flugzeug ohne Motorkraft durch die Luft.

Nach der ersten Gewöhnung würden die Teilnehmenden während der folgenden Schulflüge zum Beispiel die Bedienung der Ruder lernen, auch die ersten eigenen Kurven könnten schon geflogen werden. Der Spaß solle im Vordergrund stehen und die Faszination Segelfliegen selbst erlebt werden. Die Teilnehmenden sollten über eine normale körperliche Gesundheit verfügen, da aktiv am Flugbetrieb teilgenommen wird.

Der Schnupperkurswird zum Selbstkostenpreis von 95 Euro angeboten. Sollten sich Teilnehmende nach dem Kurs für eine Segelflugausbildung bei der Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl entscheiden, entfällt die Segelflugpauschale für den ersten Monat. Das Event ist ebenfalls als Gutschein zum Verschenken erhältlich. Anmeldung und weitere Info unter www.lsg-schaeferstuhl.de.

red