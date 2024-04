Salzgitter. Auf dem Weg vom Rathausvorplatz Lebenstedt nach Braunschweig wird es Straßensperrungen geben. Das müssen Verkehrsteilnehmer beachten.

Im Rahmen der Motorradgedenkfahrt kommt es am Samstag, 27. April, zu einigen Straßensperrungen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Demnach ist der Rathausvorplatz in Lebenstedt am Samstag von 10 bis 23 Uhr Schauplatz des 25. Verkehrssicherheitstages und zugleich Ausgangspunkt der 35. Motorrad-Demofahrt zur Andacht an die in 2023 verunglückten Bikerinnen und Biker in der Kirche St. Martini in Braunschweig.

Wie die Stadt mitteilt, wird der Rathausvorplatz bereits am Freitag, 26. April, erst teilweise und dann ganz gesperrt. Die Busse würden an der Bushaltestelle vor dem Rathausvorplatz am Freitag noch halten. Am Samstag ab 8 Uhr werden sie hier nicht mehr halten, heißt es weiter.

Streckenführung und weitere Straßensperrungen wegen der Motorradgedenkfahrt in Salzgitter

Im Verlauf des Motorrad-Konvois werden der Mitteilung zufolge im Zeitraum von zirka 14.15 bis zirka 15 Uhr folgende Straßen vorübergehend gesperrt: Etwas länger werde die Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ab Neißestraße bis Schillerstraße gesperrt sein. Die Sperrung erfolge am Samstag um 8 Uhr. In der Gegenrichtung werde die Albert-Schweitzer-Straße am Samstag ausschließlich im Zeitraum der Abfahrt des Konvois kurz gesperrt.

Betroffen von einer kurzzeitigen Sperrung sei auch die Anschlussstelle der A 39 (Salzgitter-Watenstedt) Richtung Braunschweig. Die A 36 werde in Richtung Braunschweig ab der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd kurzfristig gesperrt. Die B 248 im Bereich Salzgitter-Immendorf werde ebenfalls kurzfristig gesperrt sein.

Den Streckenverlauf des Motorrad-Konvois stellt die Stadt folgendermaßen dar:

Stadt Salzgitter:

Albert-Schweitzer-Straße – Konrad-Adenauer-Straße – Industriestraße Mitte – Heinrich-Büssing-Straße.

Stadt Wolfenbüttel:

L 495 – Adersheim – K 90 bis zur A 36 Richtung Braunschweig, Ausfahrt Wolfenbüttel-West – A 36 nach Braunschweig.

Stadt Braunschweig:

Wolfenbütteler Straße – John-F.-Kennedy-Platz – Lessing-Platz – Bruchtorwall – Kalenwall – Güldenstraße – An der Martinikirche.

