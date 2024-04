Salzgitter. Straßensperrungen gibt es am kommenden Samstag im Rahmen der Motorradgedenkfahrt. Auf diesen Routen kann es Behinderungen geben.

Der Rathausvorplatz in Lebenstedt ist am Samstag, 27. April, von 10 bis 23 Uhr, Schauplatz des 25. Verkehrssicherheitstages und Ausgangspunkt der 35. Motorraddemofahrt zur Andacht an die im Jahr 2023 verunglückten Bikerinnen und Biker in der Kirche St. Martini in Braunschweig. Das hat die Stadt Salzgitter mitgeteilt.

Der Rathausvorplatz in Salzgitter wird laut der Mitteilung bereits am Freitag, 26. April, erst teilweise, dann komplett gesperrt. Auch an der Bushaltestelle vor dem Rathaus gebe es Einschränkungen: Die Busse werden an der Bushaltestelle vor dem Rathausvorplatz an diesem Freitag, 26. April, noch halten. Am 27. April ab 8 Uhr werde die Haltestelle aber nicht mehr angefahren.

Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ab 8 Uhr gesperrt

Laut Stadt gibt es weitere Straßensperrungen wegen der Motorradgedenkfahrt: Im Verlauf des Motorrad-Konvois werden demnach im Zeitraum von zirka 14.15 bis zirka 15 Uhr folgende Straßen vorübergehend gesperrt: Etwas länger wird die Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt ab Neißestraße bis Schillerstraße gesperrt sein. Die Sperrung erfolgt am 27. April, um 8 Uhr. In der Gegenrichtung wird die Albert-Schweitzer-Straße am 27. April ausschließlich im Zeitraum der Abfahrt des Konvois kurz gesperrt.

Betroffen ist von einer kurzzeitigen Sperrung auch die Anschlussstelle der Autobahn 39 (Salzgitter-Watenstedt), Richtung Braunschweig. Die Autobahn 36 wird in Richtung Braunschweig ab der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd kurzfristig gesperrt. Die Bundesstraße 248 im Bereich Salzgitter-Immendorf wird ebenfalls kurzfristig gesperrt sein.

Streckenverlauf des Motorrad-Konvois

Folgende Strecke nimmt der Motorrad-Konvoi am Samstag: In der Stadt Salzgitter die Albert-Schweitzer-Straße – Konrad-Adenauer-Straße – Industriestraße Mitte – Heinrich-Büssing-Straße.

In der Stadt Wolfenbüttel die L 495 – Adersheim – K 90 bis zur Autobahn 36 Richtung Braunschweig, Ausfahrt Wolfenbüttel-West, – Autobahn 36 nach Braunschweig.

In der Stadt Braunschweig die Wolfenbütteler Straße – John-F.-Kennedy-Platz – Lessing-Platz – Bruchtorwall – Kalenwall – Güldenstraße – An der Martinikirche.

red